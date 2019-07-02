Fethullah Gülen'in şikayetiyle gazeteci Barış Pehlivan'a hapis kararı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in şikayetiyle açılan davanın duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Odatv avukatı Tugay Topbaş katıldı.

Oda Tv'nin haberine göre, Kararını açıklayan mahkeme, FETÖ lideri Gülen’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Pehlivan‘a önce 6 ay hapis cezası verdi daha sonra indirim yaparak 5 ay hapis cezasına hükmetti. Gazeteci Barış Pehlivan’a verilen cezanın gerekçesinde Odatv’de Fethullah Gülen aleyhine okur yorumlarının yayımlanması gösterildi.

HAPİS YOLU

Fethullah Gülen, avukatı Orhan Erdemli aracılığıyla açtığı davada İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi, Barış Pehlivan’a 5 ay hapis cezası verdi. 10 Ocak 2012’de verilen cezayı, 5 yıl içinde bir daha “aynısını yapmaması” şartıyla erteledi.

Oda TV, ABD’li ünlü komedyen John Oliver'in HBO kanalındaki 2014 yılındaki programında Beştepe’ye yapılan sarayı hicvetmesini haberleştirdi. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a bu kez de Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı. 3 yıl süren davanın sonunda 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi ama Erdoğan’ın açtığı davada cezanın kesinleşmesi çok kritik bir şeye sebep oldu: Yargı, Fethullah Gülen’in şikâyetiyle ertelenen dosyayı yeniden açtı. İddianame raftan indi. Yargılamanın baştan yapılmasına karar verildi. Ve bugün, yani 2 Temmuz 2019’da mahkeme yargılamanın sonunda Pehlivan’ın 5 ay hapsine hükmetti.

Kararda ise şu ifadeler yer aldı:

“Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,

Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…”

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceğini belirtti.

ODA TV'DEN TEPKİ

Barış Pehlivan, FETÖ kumpası olarak bilinen Odatv davasından uzun süre tutuklu kalmıştı. Oda TV karara şu satırlarla tepki gösterdi: "2019 yılında, “FETÖ’yle mücadele edildiğinin” iddia edildiği bir dönemde, “yargının altın çağı”nı yaşadığının söylendiği zamanda, yıllarını Fethullahçılarla kavgaya vermiş, hapis yatmış Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ lideri Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya! Yorumu siz kıymetli okurlarımıza bırakıyoruz!"