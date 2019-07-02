Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yükselen alevler ve patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

Binanın çatısında çıkan yangın ve patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 kişinin Üsküdar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.