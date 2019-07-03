İSPARK çalışanlarından Binali Yıldırım tekmili

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK’ta yaşanan olayı CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman gündeme getirdi.

Ataman’ın, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı 30 saniyelik video kaydında, bir grup sivil giyimli şahsın sıraya dizildikleri ve AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a destek yemini ettikleri görülüyor. Görüntülerden, videonun 23 Haziran İBB seçimlerinden önce çekildiği anlaşılıyor.

'KEPAZELİK'

Görüntüdeki şahısların İSPARK çalışanları olduğunu belirten Ataman söz konusu görüntüyü “Resmen kepazelik! Koskoca kurumları ne hale getirdiler (Görüntü 23 Haziran öncesine ait. İSPARK çalışanları Binali Yıldırım için tekmil verip yemin ediyorlar…) Bu partizanlık zihniyetini de yeneceğiz…” notuyla paylaştı.