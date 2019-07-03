Bozcaada ayakta

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi bir eğlence mekânında dövülerek Ramazan Öksüz'ün (31) yaşamını yitirmesiyle sarsıldı. 11 kişi gözaltına alındı, bunlardan üçü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı, sekizi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ancak mahkeme C.A., A.F.K. ve Ö.G.’ün tutuklanmasına, diğer 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından Bozcaada'da halk Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Kararı protesto eden vatandaşlar "Hak, hukuk, Adalet" sloganı atarak alkışlı protesto eylemi gerçekleştirdiler. Rmaazan Öksüz'ün arkadaşlarından Emrah Ataol yaptığı konuşmada, "11 zanlıdan sadece 3'ünün tutuklanması diğer 8 kişinin serbest bırakılması vicdanları yaralamıştır. Bu davanın takipçisiyiz. Adalete güvenimiz tamdır. Arkadaşımızın kemikleri toprak altında sızlamayacak" dedi.

Sosyal medyada da #bozcaadaayakta başlığında yaşananlarla ilgili görüşler dile getiriliyor.