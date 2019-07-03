Avcılar’da okul bahçesinde havuz keyfi

Avcılar Belediyesi, yoğunlukla dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde çocukların ayağına havuz götürdü. Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Leyla Bayram İlkokulu ve Tahtakale Mahallesi’nde bulunan Necdet Semker Ortaokulu’nun bahçelerine çocuklara yazın sıcağında serinleme imkanı bulamayan çocuklar için fırsat yaratmak amacıyla dev havuzlar kuruldu. Kurulan havuzların 1 Temmuz’da faaliyete geçmesiyle birlikte yaz dönemi yüzme kursları başladı. 6-14 yaş aralığındaki çocuklar eğitmenlerin kontrolünde gruplar halinde yüzme eğitimine başladı.

Çocukların büyük heyecanı

Havuzların faaliyete geçtiği ilk gün çocuklarını izlemeye gelen aileler mahallelerine daha önce böyle bir hizmet gelmediğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Daha önce havuza gitme fırsatı bulamayan çocuklarının kendi mahallelerinde böyle bir imkan buldukları için mutlu ve heyecanlı olduğunu, çocuklarının heyecandan günlerdir uyumadığını anlatan aileler, Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür etti.

Şu ana kadar toplam 1000’e yakın çocuğun kayıt yaptırdığı kurslar 1-20 Temmuz ve 22 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri aralığında olmak üzere iki grup halinde verilecek. Çocuklar kurs süresince haftada 3 gün olmak üzere toplam 9’ar saatlik eğitimden geçecek. Kurs kayıtları ise devam ediyor.

“Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır”

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Halkın sorunlarını çözmek ve halka hizmet götürmek bizim için bir kandırmaca değil gerçeğin ta kendisidir. Gerçek sorunlara gerçek çözümler üretmeye, her mahallemize ihtiyacına göre hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi. Hançerli, “Avcılarlı çocukların geleceğiyle ilgili endişeye yer bırakmayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herşey çocuklarımız için. Çünkü çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır” ifadelerini kullandı.