Mersin-Gözne yolundaki yaya geçidinde geçen yıl, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını kaybeden Evrim Çakmakçı (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşler ölümlerinin birinci yılında anıldı. Çocuklarının can verdiği yaya geçidine karanfiller bırakan Çakmakçı ailesi ve yakınları, ölüme sebebiyet veren sürücü Ramazan T’ye 4 yıl 2 ay ceza verilmesine tepki gösterdi.

Geçen yıl 2 Temmuz’da meydana gelen kazada, teyzeleri İlknur Yalçın ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Evrim Çakmakçı ve Ekin Çakmakçı’ya Ramazan T. yönetimindeki araç çarpmış, kazada çocuklar hayatını kaybetmiş, teyze İlknur Yalçın ise ağır yaralanmıştı. Sürücü Ramazan T. ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki çocuğunu kaybeden Özlem Çakmakçı, Ali Çakmakçı ve yakınları, istinaf ve temyiz aşamasında yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu. Çakmakçı ailesi ve yakınları, kazanın meydana geldiği yaya geçidinden topluca geçti, trafiği kısa süre durdurdu ve yanlarında getirdikleri karanfilleri gözyaşları arasında yaya geçidine bıraktı. Anma sırasında “Evrim ve Ekin için adalet istiyoruz”, “Kaza değil cinayet”, “Trafikte kıyım ülkesi olmak istemiyoruz”, “Trafikte ihtisas mahkemeleri kurulsun” yazılı pankartlar taşındı. Anma etkinliğine Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri katıldı.



Baba isyan etti

Baba Ali Çakmakçı, Ramazan T’nin kaza öncesindeki hızını 50 kilometre olarak ifade etse de görüntülerin incelenmesinden hızın 94 kilometre olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Çakmakçı, “Ramazan T., herhangi bir fren tedbirine başvurmamıştır, olay yerinde hiç fren izi yer almamaktadır. Ramazan T., aracının kontrolden çıkacağı veya devrileceği korkusuyla çocuklarımıza çarpmayı bilerek tercih etmiştir. Bu bir cinayettir. Ramazan T., sağ şerit boş olduğu halde sağ şeride manevra yapmak yerine hızını azaltmadan çocuklarıma vurmayı tercih etmiştir. Ramazan T. ve onun gibi trafik canavarları en yüksek ve ağır cezaları alsınlar ki bu bir örnek olsun ve trafik kurallarına uyulsun. Yaya geçidinde iki güzel çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan Ramazan T’y verilen 4 yıl 2 ay cezayı kabul etmiyoruz.”