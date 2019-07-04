Hırsızdan tecavüz itirafı

Olay, salı günü saat 06.30 sıralarında, bir gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan kadın, korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Mağdur kadın, hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Mağdur kadının çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Kadın, sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mağdur kadın, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

Emniyet ekipleri, saldırganın 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. olduğunu belirledi. Özcan K.'nin olayın geçtiği mahallede dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak, dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



MOTOSİKLETİ ÇALMAK İSTEMİŞ



Özcan K.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, asıl amacının hırsızlık olduğunu söylediği öğrenildi. Özcan K.'nin, yan taraftaki motosikleti çalmayı planladığını, mağdur kadının evinin ışıkları açık olduğu için gerçekleştiremediğini, bu duruma sinirlenip, mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüze kalkıştığını söylediği belirtildi. Kadının ise uyku problemi olduğu için ışıklar açık uyuduğu öğrenildi.



Özcan K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.