Koyunlu beldesinde yaşayan A.A. (54), 2 Temmuz’da iddiaya göre metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda olan A.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Niğde’de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti
Niğde’de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 18:34