YÖK, yeni atanan rektörlere resmi yazı yolladı

Üniversitelere rektör atama yetkisinin KHK ile Cumhurbaşkanı’na verilmesinin neden olduğu sorunlar artarak büyüyor. Üniversitelerdeki seçimlerin yerine yukarıdan YÖK’te mülakat ve Cumhurbaşkanı kararıyla atanan rektörlerin kurumlarındaki uygulamalarına ilişkin şikâyetler katlandı. Erdoğan’ın atadığı rektörlere ilişkin gelen şikâyetler üzerine YÖK harekete geçmek zorunda kaldı. Bu kapsamda yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin çeşitli şikayetlerin YÖK’e ulaşması üzerine bütün devlet üniversitelerine resmi yazı gönderilerek, uyarılarda bulunuldu.

Mobing şikâyetleri

Yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ve anayasada fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceğinin belirtildiğine, görev sürelerinin rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulduğuna işaret edildi.

Yazıda, üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikayetlerin ulaştığı belirtildi. YÖK, “Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran ‘yeni YÖK’ olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” uyarısında bulundu.