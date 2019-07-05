FETÖ soruşturmasında Ali Babacan için karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında "İhbarda bulunanın görev yaptığı Hazine Müsteşarlığı'ndaki görev değişikliği ve hakkında idari soruşturma yapılmış olmasına karşı idare hukuku ilkelerine göre yasal yollara başvurulabileceği, Cumhuryet Başsavcılığımızın dairenin işlemlerine yerindelik denetim yapmak gibi yetki ve görev bulunmadığı, kurum içersinde görevle ilgili disiplin ve idari tasarrufta bulunan yetkililerin bu tasarrufundan dolayı herhangi bir silahlı terör örgütüyle illiyet ve irtbatının kurulamayacağı dosya kapsamında anlaşılmıştır" denildi. Bu nedenle Ali Babacan ve diğer Hazine Müsteşarlığı görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığı vurgulandı.

Ali Çevik adlı eski Hazine çalışanı Ali Babacan hakkında suç duyurusunda bulunup, bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini öne sürmüştü. Babacan'ın yanına danışman olarak aldığı herkesin FETÖ'cü çıktığı iddia edilen başvuruda isimleri İzmir'deki askeri casusluk davasına görevden uzaklaştırılıp, yerlerine FETÖ'cüleri almakla suçlamıştı. Babacan'ın bu şekilde örgüte yardım ettiği iddia edilmiş ve Hazine'de kritik görevlere atadığı isimlerin bir kısmının da Ankara'daki yargılama sonucu mahkum olduğu ifade edilmişti.