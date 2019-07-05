Yargıtay Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen cezayı bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye taleplerini reddederek, anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.



Yargıtay, Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

ANAYASA MAHKEMESİ HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi 11 Ocak'ta verdiği kararda, Mehmet Altan'ın haklarının ihlal edildiğini belirlemişti. Kararda Mehmet Altan'a 20 bin TL tazminat ödenmesine de hükmedilmişti.