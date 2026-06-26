'Hain Kemal' sloganları atılmıştı: Özel'in de olduğu cemevindeki programa katılan CHP'lilerin parti üyelikleri askıya alındı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği İstanbul ziyareti öncesinde planlanan konvoy çağrısı, sürpriz bir şekilde son anda iptal edildi.

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu, Garip Dede Cemevi'ndeki On Muharrem Orucu programına katılım göstermedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Garip Dede Cemevi’ndeki On Muharrem Orucu programına katıldı. Özel burada yoğun ilgiyle karşılandı.

İzdiham arasında kalan Özel kalabalıklar içinde ilerlemeye çalışırken topluluktan 'Hain Kemal' sesleri yükseldi.

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, cemevinde Kılıçdaroğlu'na yönelik protesto yapan 63 kişinin CHP üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"TEDBİREN ASKIYA ALINMIŞTIR"

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır.

Cemevleri ve dergâhlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekânlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekânları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez.

Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutum; siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez. Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek vardır.

Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekânlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez.

İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.