Kaza, öğlen saatlerinde Poyraz köyü mevkisinde meydana geldi. Ağın ilçesine giden yolcuların taşındığı 23 Y 0284 plakalı minibüs sürücüsünün direkisyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi
Elazığ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
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Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 18:55