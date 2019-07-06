Özel üniversitede konuşan Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum

Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 1. Lisansüstü Mezuniyet Töreni'nde konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum. Bu bir vakıa, bunu yapanlar var ve gerçekten bir kariyer umudu olan, 'Hayatımı daha iyi standartlarda kazanmak için bir diplomaya ihtiyacım var.' diyen insanlar için elbette ki okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nden mezun olacak öğrencilerin misyonlarının taşıyıcısı olacağını söyleyen Erdoğan, "Kimileri bize 'Bir fantezinin, bir hayalin peşinde gidiyorsunuz.' gözüyle bakıyor. Ancak öğrencilerimizle bunun bir fantezi olmadığını, bir hayal olmadığını bütün dünyaya kanıtlayabiliriz." diye konuştu.

REKTÖR ŞENTÜRK: MEZUNLARIN ÇOĞU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de üniversitenin şu anda yaklaşık bin öğrencisinin bulunduğunu; bunun 671'inin Türkiye'den olduğunu, 297'sinin uluslararası öğrenci olduğunu belirtti. Rektör Şentürk şöyle konuştu:

"Şu anda çoğunluğu uluslararası öğrencilerden olan bir mezun grubuyla karşı karşıyayız. Bu, üniversitemizin bir dünya üniversitesi ve uluslararası üniversite olduğunun çok açık bir göstergesi. Bu ağacın tohumu, üniversitemizin değerleri. Biz bir kurumdan öte, bir fikri hareketiz. Sosyal bilimler alanında yeni bir ruh, rüzgar ve paradigmaya öncülük yapmaya çalışan bir fikir hareketiyiz. Temel değerlerimiz; en başta fikri bağımsızlık, mukayeseli eğitim, çok dilli eğitim, açık medeniyet ve küresel rekabet. Öğrencilerimizi hem küresel rekabete hem de küresel iş birliği ve dayanışmaya hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu ailede şu anda yaklaşık bin öğrencimiz var. Bunun 671 tanesi Türkiye'den, 297'si uluslararası öğrenci. Yüzde 30'dan fazla uluslararası öğrenci ile biz Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz."

Mezuniyet törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uysal, THY Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Şeker de katıldı.