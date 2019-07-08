7 Temmuz Dünya Değişim Günü böyle kutlandı

2019 yılı kutlamalarının teması “Çevre Bilincinde Değişim” olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için ortak çalışmalar da devam ediyor.

7 Temmuz (7.7.) Dünya Değişim Günü’nün önümüzdeki zamanlarda UNESCO ortaklığı ile kutlanacağını belirten ULUDEF yetkilileri şöyle açıklama verdi: “Bu özel gün bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için hazırlandı ve her yıl kutlanacak, yaygınlaştırılacak. Pazar günü saat 17.00’den itibaren yurt genelinde ve tüm dünyada 100’e yakın şehirde etkinlikler gerçekleşti. Bu yılki etkinliklerin ana teması olarak çevre bilincini değiştirmeye, yükseltmeye yönelik farkındalık yaratmayı amaçladık. En az atıkla yaşamak, ülkemizin, dünyamızın deniz ve su kaynaklarını korumak, sahillerimizdeki canlı yaşamına duyarlı olmak, kuresel ısinmanin yarattigi olumsuz iklim degisiklikleri, dunyanin akcigerleri olan orman arazilerinin hizla azalmasi, yer alti su kaynaklarinin kirlenmesi, deniz ve okyanuslardaki isinma ve kirlenme, yok olan canli turleri nedeniyle doganin bozulan dengelerine dikkat çekmek; toprak, su, güneş, hava kaynaklarımıza sahip çıkmak ve ileriki nesillere yaşanacak bir dünya bırakmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.” dendi.

Kutlamalar özellikle halka açık yeşil alanlarda, parklarda, doğada ve belediyeler işbirliğinde yapıldı. Pop müzik konserleri, danslar, hediye fidan dağıtımları ve toplu nefes çalışmalarının ardından çevre duyarlılığına ilişkin konuşmalar yapıldı. Kutlamaların merkezi İstanbul’da Nişantaşı Sanat Parkı’ndaydı. Türkiye geneli ve yurt dışında aynı gün 100’e yakın şehirde aynı etkinliklerle kutlamalar yapıldı. Organizasyona belediyelerin büyük desteği oldu.

Paris, Prag, Londra, Las Vegas, New Jersey, California, Chicago, Tokyo, Meksika, Arjantin/Cordoba, Bosna Hersek, Hindistan, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İsviçre, Kazakistan ve Azerbaycan da kutlamaların gerçekleştiği yerler arasındaydı.

Yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Gölcük, Çorlu, Samsun, Marmaris, Bodrum gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti.

Kutlamalar Çevre Bilincinde Değişim Teması İle Yapıldı:

ULUDEF: “İnsan olarak tüm canlıların yaşamından sorumluyuz. İnsan nasıl bir çevrede yaşıyorsa ona doğru değişir. Doğal ve sağlıklı bir çevrede var olan insan doğal ve sağlıklı bir yaşam sürer.

Canlı yaşamının 4 temel elementi olan toprak, su, ateş (güneş) ve hava yaşamın devamlılığının da garantisidir. Canlıya hayat veren bu elementler, değişimin negatif yönde hareketi ile can alan elementlere dönüşmeye başlamıştır. Toprak ya kirlenmekte ya da kaymalarla denize doğru sürüklenmekte ve yok olmaktadır. Denizlerimizde kirlilik o kadar yükseldi ki artık deniz yaşamı yok olma ile yüz yüze. Yer altı içme suları küresel ısınmanın tehdidi altında. Ozon tabakasının delinmesi ile güneş ışınları artık yaşam kaynağı değil ölüm kaynağı olmaya doğru ilerliyor. Soluduğumuz hava, salınan zehirli gazlar nedeniyle bizleri her nefesimizde zehirliyor.

İnsanın doğal yaşam alanı beton ve teknoloji ile çevrelenmiş şehirler değil, doğanın kucağıdır. Ya kendi doğal ortamımıza geri döneceğiz ya da yok olacağız!

Bu yüzden çevre bilincini değiştirme zamanı gelmiştir. Doğal yaşama geri dönmek canlı türünün son çaresidir. Konuyu gündemde tutacağız.”

Ayrıca ULUDEF yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyelere, özel ve tüzel birimlere teşekkürlerini iletti: Şisli Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Buyukşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Antalya, Bursa, Marmaris, Samsun, Çorlu….’da destek olan tüm yerel birimlere, izmir de katilimcilara su dagitan Hayat Su’ya, halka ucretsiz fidan, cicek ve tohumlu kalem dagitimi saglayan İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere destek veren Orman Bölge Mudurluklerine tesekkur ederiz.”

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF)