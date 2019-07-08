Binali Yıldırım meğer Çankaya Köşkü'nde hiç oturmamış!

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın basın birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı yazılı basın organlarında yer alan ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Binali Yıldırım hiç bir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince ‘Başbakanlık Resmî Konutu’nu’ kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmî Konutu hiç bir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir”.