Kayyımın borcu Mardin’i susuz bıraktı

Elektrik Dağıtım AŞ. DEDAŞ üçüncü kez, belediye kuruluşu olan MARSU’nun elektriğini kesti. Kayyım yönetiminde biriken borcunu öne sürerek, MARSU’nun elektriğini kesen DEDAŞ’ın bu hamlesi yüzünden, kent halkı günlerdir susuzluk çekiyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kayyım döneminde DEDAŞ’a 96 milyon TL borçlandırılmıştı. Alınan kredilerle DEDAŞ’ın borcunun 80 milyon TL’lik kısmı ödenirken, 16 milyonluk kısmının ödenmesi için de belediye ile DEDAŞ arasında yapılan görüşmelere rağmen belediye yetkilileri sonuç alamadı.