Elektrik Dağıtım AŞ. DEDAŞ üçüncü kez, belediye kuruluşu olan MARSU’nun elektriğini kesti. Kayyım yönetiminde biriken borcunu öne sürerek, MARSU’nun elektriğini kesen DEDAŞ’ın bu hamlesi yüzünden, kent halkı günlerdir susuzluk çekiyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kayyım döneminde DEDAŞ’a 96 milyon TL borçlandırılmıştı. Alınan kredilerle DEDAŞ’ın borcunun 80 milyon TL’lik kısmı ödenirken, 16 milyonluk kısmının ödenmesi için de belediye ile DEDAŞ arasında yapılan görüşmelere rağmen belediye yetkilileri sonuç alamadı.
Kayyımın borcu Mardin’i susuz bıraktı
1 Mart yerel seçimleri öncesinde Diyarbakır Valisi Mustafa Yaman’ın kayyım olarak görev aldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar liranın üzerindeki borcu tartışılırken, bu borcun yarattığı mağduriyet ise koca bir kentin tüm insanlarını etkilemeye başladı.
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 01:57