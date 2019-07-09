Suudi Arabistan'daki grevleri kazanımla sonuçlanan Türk işçiler yurda döndü

Suudi Arabistan'da ücretleri ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları grev kazanımla sonuçlanan Türk inşaat işçileri memlekete döndü. Bugün İstanbul Havalimanı'na inen işçileri İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.İşçiler aileleriyle hasret giderdi.

İYİ SEN BAŞKANI ALİ ÖZTUTAN İŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın heberine göre işçilere başarılarından ötürü teşekkür eden İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, “Öncelikle geçmiş olsun hepiniz hoş geldiniz. Orman kanunlarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da tarihi bir başarıya imza attık. Tüm inşaat işçilerinin sesi ve umudu oldunuz. Bu başarı tüm şantiyelere örnek olacaktır. Hepinize bu tarihsel başarıya imza attığınız teşekkür ediyorum” dedi.