Müftülükteki aile saadeti bozuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Kocaeli İl Müftülüğü’ne atanan Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan'ın, aynı kurumda müftü olan babası ile görev yaptığının ortaya çıkması tartışma yaratmıştı.Yaşanan gelişmeler üzerine müftü yardımcısı kızı Ravza Cihan görevden alınarak kurumun başka bir iline atandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 14:32

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa İl Müftüsü olarak görev yaparken Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan ile ilgili tartışma yaratan bir detay ortaya çıkmış, Müftü Cihan'ın kızı Ravza Cihan'ın 2017 yılından bu yana Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilmişti. Sinan Cihan'ın görevi Yusuf Doğan'dan resmen devralmasının ardından Ravza Cihan görevden alındı.

SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANDI

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Ravza Cihan, Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine kaydırıldı. Sakarya İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Sümer ise Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi.

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