Müftülükteki aile saadeti bozuldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa İl Müftüsü olarak görev yaparken Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan ile ilgili tartışma yaratan bir detay ortaya çıkmış, Müftü Cihan'ın kızı Ravza Cihan'ın 2017 yılından bu yana Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilmişti. Sinan Cihan'ın görevi Yusuf Doğan'dan resmen devralmasının ardından Ravza Cihan görevden alındı.

SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANDI

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Ravza Cihan, Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine kaydırıldı. Sakarya İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Sümer ise Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi.