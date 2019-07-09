Silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu



Olay, saat 14.30 sıralarında, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki Sezai Kızılcan'a ait silah ve av malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen ve isminin Mehmet olduğunu söyleyen kişi, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi. Kızılcan müşteriye ruhsatı olup olmadığını sorup olumsuz yanıt alınca satış yapmak istemedi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşteri, Kızılcan'a 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binip kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, başlattığı çalışma sonucu şüphelinin hurdacı olduğunu belirledi. Suç aleti tabancayı da incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.