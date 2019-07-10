Antalya Büyükşehir Belediyesinden C plaka ihalesi

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde toplam 327 adet Tahditli C Plaka dağıtımı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplantı salonunda 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

İstekli tarafından başvuru zarfları, kapalı bir şekilde alındı belgesi karşılığında, dağıtım yapılacağı gün 09:00 – 13:00 saatleri arasında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Toplantı Salonuna teslim edilecek olup, belirtilen saatlerden önce veya sonra gelen başvuru zarfları kabul edilmeyecektir.

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