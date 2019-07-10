ODTÜ'den inşaat planıyla ilgili gözden geçirme kararı

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer "ODTÜ Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonucu, Kavaklık alandaki inşaat planıyla ilgili gözden geçirme kararı aldı. İşte mücadelenin sonucudur bu. Başkan Mansur Yavaş’ın önerisi de geçerlidir. Daha fazla ağaç kesilmesin, belediyemiz yurt yapıp ODTÜ’ye hibe edebilir." dedi.

ODTÜ Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonucu, Kavaklık alandaki inşaat planıyla ilgili gözden geçirme kararı aldı. İşte mücadelenin sonucudur bu. Başkan @mansuryavas06’ın önerisi de geçerlidir. Daha fazla ağaç kesilmesin, belediyemiz yurt yapıp #ODTÜ’ye hibe edebilir. — Gamze TAŞCIER🇹🇷 (@gamzetascier) 10 Temmuz 2019