ODTÜ'den inşaat planıyla ilgili gözden geçirme kararı

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, ODTÜ'nün ağaçların olduğu bölgede yapmayı planladığı KYK yurduyla ilgili kararını gözden geçirme kararı aldığını duyurdu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 12:48

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer "ODTÜ Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonucu, Kavaklık alandaki inşaat planıyla ilgili gözden geçirme kararı aldı. İşte mücadelenin sonucudur bu. Başkan Mansur Yavaş’ın önerisi de geçerlidir. Daha fazla ağaç kesilmesin, belediyemiz yurt yapıp ODTÜ’ye hibe edebilir." dedi.

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