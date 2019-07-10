AKP'den Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon açıklaması

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin onayıyla yürürlüğe girmiş bir sistem. Sistemle ilgili geniş bir değerlendirme yapılıyor. Sistem meşrudur, milletin onayından geçmiştir. Pratikle ilgili konuları tartışıyoruz. Sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi. Nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek. Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

(Babacan'ın istifası) AK Parti kendi gündemine hakimdir. Cumhurbaşkanımız o konuyla ilgili değerlendirmesini söylemiş oldu. Kendi işimize bakıyoruz, kendi meselemize odaklanıyoruz.

(Yunanistan Dışişleri Bakanı'ınn açıklamaları) Yeni bir sayfa açılabilirdi ama Bakan'ın üslubu uygun değil. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Tek taraflı bir şımarıklık söz konusu.