İstanbul'da kapkaç dehşeti!

Olay Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda saat 13.00 civarında meydana geldi. Serap Dökmeci bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada Dökmeci'nin yanına yaklaşan araçtan inen bir kişi, kadının kolundaki çantayı aldı. Araçla kaçmaya çalışan kapkaççılar iki araç arasında sıkıştı. Kadının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İki araç arasında sıkışan kapkaççıların kaçamaması için çevredekiler seferber oldu. Kapkaççıların aracının önüne taşlar konuldu. Silahlı olduğu belirtilen kapkaççılar, kaçamayacaklarını anlayınca camını kırdıkları araçtan inerek hızla yaya olarak uzaklaştı. O sırada yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAHI BANA DOĞRULTUNCA BEN ARKAYA GEÇTİM"



Olayda mağdur olan Serap Dökmeci, "Ben bankadan girdim. Parayı yatırdıktan sonra çıkıyordum. Çanta kolumda arabaya bindim, çantayı kolumdan bırakmadan kapıyı kilitlemeye çalıştım. Bir adam kolumdan çantayı çekmeye başladı Hemen arkasından koştum. Buradaki araca bindi. Otomobile tutunmaya çalıştım. Üç kişilerdi. Otomobil iki aracın arasına sıkıştı. Silahları vardı, aracın camını kırdılar. Silahı bana doğrultunca ben arkaya geçtim. Camı patlatarak kaçtılar" dedi