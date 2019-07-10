CHP, Faruk Bildirici'yi RTÜK'e aday gösterecek

7 Haziran 2015 seçimleri sonrası oluşan parlamento dağılımına göre RTÜK üyeleri AKP’den dört, CHP’den iki, MHP’den iki ve HDP’den bir üye olarak belirlendi. CHP de, RTÜK üyeliği için parlamentoda yapılacak oylamada kendi kontenjanından gazeteci Faruk Bildirici'yi aday göstermeye karar verdi.

Edinilen bilgiye göre AKP kontenjanından mevcut üye Nurullah Öztürk yeniden aday gösterilecek. 2 yıl aradan sonra RTÜK’e üye gönderecek olan HDP ise Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt’ü aday olarak belirledi.

TÜK üyelikleri için seçim Meclis Genel Kurulu’nda yarın yapılacak.

FAruk Bildirici kimdir?

Faruk Bildiri 10 Kasım 1956 yılında Gaziantep, Nizip’te doğdu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe, Haziran 1980’de Cumhuriyet’te başladı. 12 Eylül askeri döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet’ten, Nisan 1992’de ayrıldı.

Sabah Gazetesi’nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992’de Hürriyet’e geçti. Yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde yazı dizileri hazırladı; portre yazıları kaleme aldı. Araştırma kitapları yayınladı.

Bir süre yine Hürriyet’te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002’de Ankara Temsilci Yardımcılığı’na getirildi. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde “Kırlangıç Yuvası” köşesinde yazdı. 31 Ağustos 2004- 14 Mart 2005 tarihleri arasında “Anlatsam Roman Olur” başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan aynı adlı televizyon programı Kanal D’de yayınlandı.

TV8’de “Çuvaldız” (1999-2001), Cine-5’te “Üç artı Bir”, Tv 8’de “Nerede kalmıştı?” (2009) adlı programlar yaptı. Hürriyet Pazar’da “Puzzle portreler” başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda, üç dönem “Araştırmacı gazetecilik” dersleri verdi. Konuk öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de iki dönem (2014-2015) “Parlamento muhabirliği” dersine girdi.

19 Nisan 2010 tarihinden itibaren de yaklaşık dokuz yıl Hürriyet’in Okur Temsilciliği (Ombudsman) görevini yürüttü.

Yayınlanan kitapları:

Gizli Kulaklar Ülkesi (Şubat 1998)

Maskeli Leydi: Tekmili birden Tansu Çiller (Temmuz 1998),

Üniforma Slogan Biber (Şubat 1999)

Kuzum Bülent: Ecevit’e aileden mektuplar (Şubat 2000)

Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi (Temmuz 2000)

Anıtkabir Racon Zambak (Nisan 2001) ,

Hanedanın Son Prensi: Mesut Yılmaz ve ANAP’lı yıllar (Aralık 2002)

Yemin Gecesi : Leyla Zana’nın yaşamöyküsü (Şubat 2008)

Serkis bu toprakları sevmişti (Ekim 2008)

Günahlarımızda yıkandık (Haziran 2018)