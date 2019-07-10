Yurt değil rezidans

ODTÜ’de binlerce ağacı keserek zoraki yurt inşa etmek isteyen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) üniversiteye 750 metre uzaklıktaki 3 bin kişilik devlet yurdunu rezidans ve AVM için satmayı planladığı ortaya çıktı. Mimarlar Odası’nın açtığı davada yargı, yurdun yıkılmasına “dur” derken, KYK’nin rant ısrarı süreci temyize taşıdı.

ODTÜ’de öğrenci ve akademisyenleri karşısına alan üniversite yönetimi ile protokol imzalayan KYK’nin gerçek amacının öğrenci barınması değil rant olduğu ortaya çıktı. ODTÜ içinde binlerce ağacı keserek, polis müdahalesi ile yapılmak istenen yurda karşın ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi’ne yakınlığı ile dikkat çeken 3 bin öğrenci kapasiteli Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nu yıkarak ranta açmak istediği tespit edildi.

1990’larda inşa edilen yurt için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk değişikliği 2012 yılında gerçekleştirdi. Dört bloktan oluşan ve 3 bin öğrenci kapasiteli yurt alanında önce inşaat hakkı yüzde 150 artırıldı. Yurt alanı olarak gözüken arazi ardından “kentsel servis alanı” olarak belirlenerek serbest yapılaşma koşulları sağlandı. Yurt alanında “turistik tesisler, ticaret merkezleri, ticari büro servisleri, sergi satış tesisleri, basın yayın tesisleri, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, rezidans, konut” yapılabilmesinin de önü açıldı. Arazinin kullanım kararı değiştirilerek, alanın yüzde 75’i ticaret ve konut alanı olarak belirlendi. Yeni planda yüzde 5’lik alan cami, yüzde 5’lik alan aile sağlık merkezi, yüzde 5’lik alan anaokulu, sadece yüzde 4’ü park ve yüzde 6’sı da yol alanı olarak plana işlendi.



Alana ‘özel’ değişiklik

Yurt alanının ranta açılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi değişiklikleri yargıya taşıdı. KYK’nin planını onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Alanda yapılan keşif ve bilirkişi raporunda, yapılan değişikliğin nüfus planlamasının kesin olarak tanımlanamadığı için planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu savunuldu.



‘Kamu yararı yok’

Bilirkişi raporunda, plan değişikliği ile kamu kullanımında “yurt alanı” olarak kullanılan alanın ticaret ve konut kullanımına getirilmesi, kamu alanının özel mülke konu edilmesi anlamına geleceğinden kamu yararı taşımadığı görüşüne ve kanaatine varıldı.

Mimarlar Odası’nın açtığı davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değişikliği, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, bakanlığın istinaf talebini reddetse de bakanlık ve KYK temyiz başvurusunda bulundu. CHP Genel Merkezi, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ticaret Bakanlığı alanlarının ortasında bulunan öğrenci yurdunun 7 yıldır yılan hikayesine dönen kapatılma sürecinde Danıştay’ın temyiz incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.

KYK’nin yurdu yıkarak lüks yerleşime açmak istediği arazi büyüklüğünün, ODTÜ’de 49 yıllığına KYK’ye devredilen ve binlerce ağacın kesildiği alanın bir buçuk katı büyük olması da dikkat çekti. ODTÜ’de yapılan protokole göre yurt inşaatı için 40 dönüm arazi seçilirken, ranta açılmak istenilen Banguoğlu Yurdu’nun alan büyüklüğü 63 bin 590 metrekare olarak belirlendi. ODTÜ’de inşaat için belirlenen alanın diğer yurtlara 2 kilometre uzaklığı bulunurken, yıkılarak rezidans yapılmak istenilen Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nun ODTÜ’nün Eskişehir yolu üzerindeki kapısına uzaklığının 1 kilometre yürüme mesafesinde olması, KYK’nin amacın öğrenci barınması olmadığını da gözler önüne serdi.

Protokole göre, ODTÜ yurdunda sadece ODTÜ öğrencilerinin barınabileceği belirtilirken, halihazırda planlanandan daha büyük olan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nun Hacettepe Üniversitesi’ne sadece 5 kilometre, Gazi Üniversitesi’ne 5.5 kilometre ve Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusu’na da 6 kilometre uzaklıkta olması da dikkat çekti. Her türlü ulaşım imkânının bulunduğu yurdun yenilenerek işletilmesi durumunda Başkentteki birçok üniversitelinin barınma ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan:

‘Amaç yurt değil, ideolojik’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sürece ilişkin “KYK’nin aslında ideolojik bir yaklaşım içerisinde olduğunun göstergesi bu. Buraya daha fazla öğrencinin barınabileceği bir alan yapmak yerine kendi yurdunu ticaret ve konut olarak pazarlamaya çalışıyor” dedi. Ranta açılmak istenen arazinin çok değerli olduğunu belirten ve yapılan değişiklikler kapsamında çok yüksek katlı yurtlar yapılabileceğini vurgulayan Candan, “KYK, ODTÜ ve üniversitelere yakın ve merkezi bir alanda yurt alanını ticarete devşirerek, üniversitelerin içinde yurt yapmaya çalışıyor. Bunun akıl almaz bir durum olduğu dava süreci ile de orta çıkıyor” diye konuştu.