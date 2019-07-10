Restorasyona dayanamadı

Rize’nin merkeze bağlı Ambarlık köyünde, 18’inci yüzyılda inşa edilen koruma altındaki taş kemer köprü çöktü. Geçen yıl restore edilen köprünün çökmesi yöre sakinlerini üzdü. Yurttaşlar, köprünün taşlarının toplanarak eski haline uygun yeniden inşa edilmesini istedi.

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine, 18’inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 2003 yılında tescil edilerek korumaya alınan ve geçen yıl restore edilen tarihi taş kemer köprü, dün sabah saatlerinde tamamen çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu.

Köprü enkazında yapılan inceleme sonrasında restorasyon ve tadilat yapılırken, köprünün ayakta kalmasını sağlayan ana bağlama taşları ile en dipte bulunan ve köprü ayağına destek oluşturan bağlama taşı ile oynandığı belirlendi.