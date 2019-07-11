Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı

Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları yapmasına rağmen Türkiye’nin benzer bir operasyon yapmasına sık sık itiraz eden Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik şok kararlar alma hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Reuters’ın son dakika haberi şeklinde servis ettiği haberde Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak metinin detayları ortaya çıktı. Henüz onaylanmayan ve bugün Brüksel’deki daimi temsilcilerin onaylamasının ardından Pazartesi günü AB’nin dışişleri bakanları tarafından onaylanacak taslak metinde, “Türkiye’nin devam eden ve yeni sondaj çalışmalarının ışığında AB Genişletilmiş Hava Ulaşımı Anlaşması’nın müzakerelerini askıya almayı ve üst düzey diyaloğu durdurmaya karar verdi.

Konsey, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye giriş süreci için verilen desteğin de 2020’de kesilmesini destekliyor ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki kararlarının gözden geçirilmesini istiyor” ifadesi yer alıyor.

Reuters’ın ele geçirdiği belgede, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin daha kısıtlayıcı kararlar almasının gündemde olduğu belirtildi.