Ev satma belgesi olmayan satamayacak

Ticaret Bakanlığı İstanbul ve Ankara’da emlakçılarla çalıştay düzenledi. Çalıştayda Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu değişikliğe göre ünlü sitelerde vatandaş emlak satışı yapamayacak, siteler sadece Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan kişileri satıcı olarak kabul edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı 5 Haziran 2018'de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ni yayınladı. Emlak satışı için Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alınmasını şart koşan yönetmelikte bazı eksiklikler tespit eden emlakçı odaları bakanlığa başvurarak yönetmelikle ilgili çalışma yapılmasını istedi. bunun üzerine geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ilki 5 Temmuz Cuma günü Ankara'da, ikincisi ise 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirildi. 20 ilin esnaf odası yetkililerinin katıldığı çalıştaya İstanbul'daki toplantıya;ünlü emlak piyasasının nabzını tutan sitelerin temsilcileri de eşlik etti.

25 BİN TL CEZASI VAR

Çalıştayda haksız rekabet ve işlerindeki prestij kaybının önüne geçmek için Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde kimi değişikliklerin yapılmasına karar verildi. Yönetmelikle ilgili alınan değişiklik kararlarına göre; mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan ve lise mezunu olmayan kişiler emlakçı olamayacak. Mevcut emlakçılar, 5 Aralık 2019'a kadar bakanlıktan yetki belgelerini almazsa iş yerleri kapatılacak. Söz konusu belge olmadan emlakçılık yapanlar 25 bin TL para cezasına çarptırılacak. Yeni düzenlemeler bununla da sınırlı değil. İnternet siteleri üzerinden yayınlanan ilanlara da sınırlama getiriliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DUYURULACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ünlü internet sitelerine, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanlar ilan veremeyecek. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Uzun süredir üzerinde titizlikle durduğumuz çalışmayı tamamladık. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve emlak işini yetki belgesi olan emlakçıların yapması için önemli bir çalışma hazırlandı. Önümüzdeki hafta konuyla ilgili bir genelge yayınlanacak ve yönetmelikte yapılan değişiklikler duyurulacak” dedi. Öte yandan Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya sitelerinde de kişisel kullanımlar ve ilanlar için sınırlama getirilmesi için Ticaret Bakanlığı'yla görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.