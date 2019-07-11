"6 yaşındaki çocuk evlenebilir" diyen değil, eleştiren mahkemede!

Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı Nurettin Yıldız’ın “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” şeklinde skandal söylemlerde bulunmasının ardından gazetemiz yazarı Zafer Arapkirli sosyal medyadan bir paylaşım ile tepki gösterdi. Yıldız’a sosyal medya üzerinden, “Hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenen Arapkirli bugün yargıç karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Arapkirli, söz konusu paylaşımı medeni kanunda yer alan evlilik yaşı kuralını hiçe sayan sözlere itiraz çerçevesinde dile getirdiğini söyledi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Zafer Arapkirli ve avukatı katılırken, Nurettin Yıldız’ı avukatı temsil etti. Duruşmada savunma yapan Zafer Arapkirli, 62 yıllık hayatımda ilk defa sanık olarak mahkemeye çıktığını belirti. Yaşadığımız ülkede dez avantajlı kesimlerin başında kadınların, çocukların, özellikle de kız çocuklarının geldiğini aktaran Arapkirli, “En savunmasız konumdaki çocuklarımız kimi zaman evde, kimi zaman sokakta, kimi zamanda kendilerini emanet ettiğimiz eğitim kurumları ya da kurslarda cinsel saldırılara maruz kaldığını görmekteyiz. Çocuklarının maruz kaldığı en büyük saldırıda kız çocuklarının oyun çağında, bebek yaşlarda evlendirilmesidir. Yani yetişkin kadın görülerek gerdeğe sokulmasıdır” dedi. Yasalara göre bu durumun suç olduğuna ve tüm yurttaşlarının bu evliliklere tepki göstermesi gerektiğine dikkat çeken Arapkirli, “Toplumumuzda akademik unvan sahibi olduğunu iddia eden hoca sıfatlı bazı şahıslar basın ve yayın organların, sosyal medyada dini görünümlü fetva adı altında bu konuda propaganda yaparak toplumu zehirlemek, yaranın üzerine benzin dökmektedir. Burada şikâyette bulunan şahısta bu türlü sözde fetvalarıyla tanınmış birisidir. Beyanında 6 yaşındaki çocukla evlenebileceğini savunmuştur” diye konuştu.

‘Şahsi hakaret söz konusu değil’

Arapkirli şikâyetçinin beyanların duymasının ardından bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, eğitim görmüş bir insan, görevi topluma haber vermek olan bir gazeteci ve bir kız babası olarak tepki gösterdiğini ve söz konusu paylaşımı yaptığını belirti. Şikâyetçiyi ile tanışıklığının olmadığını belirten Arapkirli, “Şahsi bir hakaret söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

‘Söylemlerinden açılan dava var’

Arapkirli’nin avukatı Begül Gürel ise iddiaya konu paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu şikayetçinin hedef alınmadığını, müvekkilinin derhal beraat etmesi gerektiğini söyledi. Şikâyetçi Nurettin Yıldız hakkında yaptığı benzer bir söylemden Bakırköy Adliyesi’nde açılmış bir dava olduğunu aktaran Gürel, bu dava dosyasının mahkemeden istenmesini talep etti.

Hâkim Nurettin Yıldız hakkındaki dava dosyasının istenmesine karar verdi. Taraflara delillerini sunmaları için süre veren hâkim duruşmayı Aralık ayına erteledi.