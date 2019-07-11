'Polisler bir an önce yerleşkeden ayrılmalı'

ODTÜ’de binlerce ağacın katledilmesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına karşı tepkiler devam ederken Mimarlık Fakültesi Akademik Genel Kurulu önceki gün toplanarak üniversite yönetimine çağrıda bulundu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının yaşananları “Fakültemiz, ‘KYK yurdu’ inşaatı nedeniyle yaşanan gelişmelerden kaygı duymaktadır” diyerek sorunların akılcı ve demokratik yollardan çözümü için “oybirliği” ile belirlediği önerileri sıraladı.

Akademisyenlerin gündeminin ilk maddesi polis şiddeti ve müdahale oldu. Öğrencilerin Kavaklık’tan gaz ve polis zoru ile çıkarılmasını değerlendiren akademisyenler, “Polisin, barışçıl yollardan tepkilerini gösteren öğrenci ve öğretim elemanlarına şiddet uygulaması kabul edilemez. Polis bir an önce yerleşkemizden ayrılmalıdır” dedi.

ODTÜ’ye güvenin

Mimarlık öğretim elemanları, yurt inşaatına ilişkin ise üniversitenin birikimine işaret ederek “ODTÜ yerleşkesi içerisinde bir ‘KYK yurdu’ yapılması kararından vazgeçilmelidir. ODTÜ öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyacının çözümünde, üniversitemizin yurt yapım ve yönetimi konusundaki deneyim ve birikimine güvenilmelidir” önerisinde bulundu.

Akademisyenler, ODTÜ’de yürütülmesi gereken sürece ilişkin de “Bundan sonra, yerleşke içerisinde yurt dahil herhangi bir binanın yapımı söz konusu olduğunda, karar süreçleri tüm üniversite bileşenlerini içeren, katılımcı bir yöntemle yürütülmelidir” önerisinde bulundu.