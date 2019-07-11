Temmuzun her ikinci pazarı Avrupa’nın ve dünyanın birçok yerinde akarsuların savunulması için insanların “Büyük Atlayış” adı altında etkinlikler düzenlediğini ve topluca akarsulara girdiklerini anlatan aktivistler, “Dicle Nehri Vadisi bütün canlıları ve kültürüyle Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Projesi sonucu yok olmayla karşı karşıyadır. Bu yıkıma karşı dur demek için bu yılın ikinci pazarı herkesi Hasankeyf’e bizimle birlikte Dicle Nehri’ne girmeye ve atlamaya çağırıyoruz” dedi.
Hasankeyf için ‘atlayacaklar’
Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Ilısu Barajı’nın suları altında bırakılmaya çalışılan Hasankeyf için 14 Temmuz Pazar günü tüm yurttaşları Hasankeyf’te Dicle Nehri’ne atlamaya çağırdı.
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Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 23:05