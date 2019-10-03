Ali Babacan'ın partisine mi katılacak? Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncülüğünde eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Babacan’ın eski Bakanlardan AKP'li Hüseyin Çelik’e yeni parti için teklifte bulunduğu ve Çelik’in bu teklifi kabul etmediği iddiaları sonrası Çelik'ten açıklama geldi.

ÇELİK, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AKP'li Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Mynet'te yer alan habere göre; Çelik ''Babacan’ın kuracağı partide ilkesel bazı meselelerden dolayı kesin olarak yer almayacağım'' diyerek şu tweti attı: