Türkiye'de 16 yurttaş daha yaşamını yitirdi!

26 Mart 2020 Perşembe, 22:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 196 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629 oldu. Türkiye'de Bakan Koca'nın açıkladığı bilgilere göre bugün 7 bin 286 kişiye test yapıldı.

Koca, açıklamasında,"Test sayımız dün 5 bin 035’ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

11 MART'TAN BU YANA 75 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 75 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:

11 Mart – 1 vaka

13 Mart - 5 vaka

14 Mart - 6 vaka

15 Mart - 18 vaka

16 Mart - 47 vaka

17 Mart – 98 vaka - 1 ölü

18 Mart – 191 vaka - 3 ölü

19 Mart – 359 vaka - 4 ölü

20 Mart - 670 vaka - 9 ölü

21 Mart - 947 vaka - 21 ölü

22 Mart - 1236 vaka - 30 ölü

23 Mart - 1529 vaka - 37 ölü

24 Mart - 1872 vaka - 44 ölü

25 Mart - 2433 vaka - 59 ölü

26 Mart- 3629 vaka - 75 ölü