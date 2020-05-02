Türkiye'de günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirirken günlük vaka sayısının da 2 binin altına düştüğü gözlemlendi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 78 kişi artarak 3 bin 336'ya yükseldi. Bugünkü vaka sayısı ise bin 983 olarak açıklandı.
Bugün kaydedilen yeni vakalarla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 124 bin 375'e yükseldi.
Koronavirüs hastalığını yenen kişi sayısı 58 bin 259'a yükselirken yoğun bakım hasta sayısı bin 445, entübe hasta sayısı da 778 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada,"30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" ifadelerini kullandı.
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