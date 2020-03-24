Türkiye'de hangi kriterlere göre koronavirüs testi yapılıyor?

24 Mart 2020 Salı, 23:26

Uzmanlar Koronavirüs semptomlarının kişiden kişiye değiştiğini söyleyerek, kime test yapılacağına karar verirken sadece semptomların değerlendirilmesinin yeterli olmadığını söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kamuoyunda sıkça yer alan 'yetersiz sayıda test yapıldığı' eleştirilerine yanıt verdi. Koca, hangi kişilere test yapılıp hangilerine yapılmayacağını belirleyen kriterlerin Bilim Kurulu'nda yapılan toplantılar sonucu belirlendiğini ve 'semptomlara bakıldığını' söyledi:

"Bilim Kurulu kimlere test yapılabilir diye konuştuk. Önce Çin, sonra İran, daha sonra İtalya ve Avrupa geçmişi olan kişilere test yapma kararı alındı. Birçok ülkede görülmeye başlanınca, yurt dışı öyküsü olanlar için test yapılacağını kararlaştırdık. Artık ülkeye girmiş olduğunu gördükten sonra ise semptom gösteren herkese test uygulama kararı aldık."