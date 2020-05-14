Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bini geçti

14 Mayıs 2020 Perşembe, 19:30

Türkiye'de bugün itibariyle 55 yurttaşın daha yaşamını yitirmesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bini aşarak 4 bin 7'ye yükseldi. Son 24 satte testi pozitif çıkanların sayısı ise bin 635 kişi artarak 144 bin 749 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 104 bin 30, yoğun bakım hastalarının sayısı 963, entübe hastalarının sayısı ise 508 olarak açıklandı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. " dedi.

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