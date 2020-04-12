Türkiye'deki sokağa çıkma yasağı dünya basının gündeminde

12 Nisan 2020 Pazar, 11:06

Dün akşam ani bir şekilde duyurulan ve plansızlık nedeniyle yurttaşlarda paniğe sebep olarak sokaklara akın etmesine neden olan sokağa çıkma yasağı, dünya basınının gündemine girdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Almanya’da gazeteler “Türkiye’de corona kaosu. Son dakika alışverişi için insanlar birbirini eziyor, kavgalar çıkıyor” manşetleriyle ‘son dakika’ yasağını manşetlerine taşıdı.

Alman Bild Gazetesi, “Türkiye'de corona kaosu. Birbirini ezmeler, kavgalar. Ani sokağa çıkma yasağı. İstanbul Belediye Başkanı'nın bile haberi yok” başlıklarını kullandığı geniş haberini manşete taşıdı.

SON ALIŞVERİŞ İÇİN HÜCUM

Gazete, “Türkiye aniden 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve büyük bir kaosa neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın cuma akşamı geç saatlerde açıkladığı karar, büyükşehirlerde 48 saat boyunca evleri terk etme yasağı oldu. Bunun üzerine insanlar Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde, son alışverişlerini yapmak için sokaklara hücum etti. Alışveriş yapılan yerlerin, bankaların, içecek satan yerlerin önünde kuyruklar oluştu. Zaman zaman kavgalar çıktı” diye yazdı.

İSTANBUL'U YÖNETİYOR, HABERİ OLMADI

Bild, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bile olayı televizyondan öğrendiğine dikkat çekti ve haberinde İmamoğlu’nun şu mesajına yer verdi:

“Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır”

“CORONA- TÜRKİYE VE ŞİDDET”

Nordkurier isimli gazete de, “Corona virüsü, Türkiye, şiddet” hash’tagleri de kullanarak, gelişmeleri tüm sosyal medya hesaplarından duyurdu. Gazete, “Kavgalar çıktı ve büyük kalabalıklar her yerde. Son dakika sokağa çıkma yasağı insanları sokaklara döktü” diye yazdı.

Türkiye'deki kalabalıkları ve insanların paniğini gösteren videolar ve fotoğraflar yayınlandı. 31 kentte aniden sokağa çıkma yasağı kararı alınması ve 48 saat boyunca dışarı çıkılamayacağı kararını daha önceden haber alamayan insanların paniğe kapıldığına değinildi.

Merkur.de isimli çok takip edilen Alman internet sitesi de, “Türkiye'de corona krizi. 31 şehirde sokağa çıkma yasağı” diye yazdı.

Alman devlet televizyonu ARD, “Türkiye 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti” başlığıyla son dakika gelişmelerini duyurdu. Aynı şekilde diğer yayın organları da konuyu gece yarısı manşetlerine taşıdı.

İsviçre, Avusturya, Fransa ve Hollanda basınında da ani gelen sokağa çıkma yasağı haberleri geniş yer buldu.