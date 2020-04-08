08 Nisan 2020 Çarşamba, 09:48

Koronavirüs salgını sonrasında sosyalist Küba’nın sağlık sistemi ve diğer ülkeler yaptığı yardımlar konuşuldu. Peki Türkiye’deki sosyalist partiler salgına karşı ne öneriyor?

Emek Partisi salgına karşı gerekli araç ve ilaç üreten ve üretebilen fabrika ve işyerleri dahil bütün sağlık kurumlarının yönetimi ve denetiminin sağlık meslek örgütlerine geçmesini ve sağlığın ücretsiz olmasını istiyor. Parti, işçiler hakkında pek çok önerinin yanında “Zorunlu üretim alanları haricindeki bütün fabrika ve işyerlerinde üretime ara verilmeli ve bu süre boyunca işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Salgını fırsata çevirerek esnek çalışmayı yaygınlaştıran uygulamalardan vazgeçilmeli, işten atmalar yasaklanmalıdır” diyor.

'SAĞLIK KURULUŞLARI KAMULAŞTIRILMALI'

SOL Parti tüm sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması gerektiğini söylerken, “Özel hastane zincirine sahip olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu karar için öncülük etmelidir” önerisinde bulunuyor. Parti diğer önerilerinin yanı sıra ‘görevlendirme nedeniyle çalışan işçilerde koronavirüsü tespit edilmişse bunun iş kazası ve meslek hastalığı sayılması görüşünde.

‘PİYASACI ANLAYIŞI TERK ETMELİ’

Meclis’te 2 vekil ile temsil edilen Türkiye İşçi Partisi, “Bugün ve gelecekte yaşanabilecek her türlü hastalık, salgın, vb. durumlara karşı halk sağlığını korumanın tek yolu olarak piyasacı anlayış terk edilmelidir” ifadelerini kullanıyor ve işçilere 2 haftalık ücretli izin verilmesini istiyor.

‘SENDİKALAR GENEL GREVE GİTMELİ’

Devrimci Parti, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere tüm emek ve meslek örgütlerinin dikkate alınmasını isterken, şunları belirtiyor: “Bütün çalışanlar en az 14 günlük ücretli izne çıkarılsın. Bu uygulanmadığı takdirde sendikalar genel greve giderek işçi sınıfının yaşamını sermayedarların insafına bırakmayacağını göstermelidir. Çalışma hayatının sürdüğü bütün alanlarda tüm çalışanları virüse karşı koruyacak önlemler eksiksiz olarak uygulansın.”

‘İŞÇİLERİN MAAŞI MUHAFAZA EDİLMELİDİR’

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi hükümet salgın sürecini Meclis’teki diğer partiler, sağlık alanındaki meslek ve emek örgütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle birlikte kurulacak bir kriz masasından yönetmesi gerektiğini kaydederek, “İşyerleri ve okullarda tehlike arz edecek bir durum söz konusu olduğu sürece buralar tatil edilmeli, işçilerin maaşı, öğrencilerin eğitim imkânı mutlaka muhafaza edilmelidir” diyor.

‘HİZMETLER TÜM HALKA ÜCRETSİZ OLMALI’

Ezilenlerin Sosyalist Partisi toplumu kurtaracak olanın sosyalizm olduğunu belirterek, şunları açıklıyor: “Bizi yaşatacak olan ise üretimin de, bölüşümün de toplum için, toplum mülkiyetinde ve toplum kontrolünde yapılacağı sosyalizm olacaktır. Bugün salgınla mücadelede ihtiyacımız olan şey daha fazla yasak değil, tüm işçi ve emekçilere yıllık izinlerine ek olarak sağlanacak ücretli izindir, temel gıda ve hizmetlerin tüm halka ücretsiz temin edilmesidir.”

‘SOSYALİST TÜRKİYE SALGINI ÇOK DAHA KOLAY KONTROL ALTINA ALIRDI’

“Sağlığımız için sosyalizm şart” diyen Türkiye Komünist Partisi, tüm fabrikaların ve sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması gerektiğini ifade ederek, “Sosyalist Türkiye'de salgın çok daha kolay kontrol altına alınır ve emekçiler için bir toplumsal felakete dönüşmesi engellenirdi” fikrini paylaşıyor.