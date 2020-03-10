Türkiye’den ABD’ye seyahat ettiği belirtilen kadında koronavirüs çıktı

10 Mart 2020 Salı, 01:41

ABD Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan, eyalette 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunlardan 86 yaşında olan kadının Türkiye’den ABD'ye seyahat ettiğini açıkladı.

Hogan “Bu Türkiye’ye seyahat ile bağlantılı ilk Corona vakası gibi görünüyor” dedi.

Vali, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirdi.

Harford County’de yaşayan kadının sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

VAKA SAYISI 500’Ü GEÇTİ

ABD genelinde koronavirüsün görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

En fazla yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği New York'ta ise sayı 142'ye yükseldi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka sayısının 142'ye çıktığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi.