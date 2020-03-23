Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı arttı
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020 Şubat'ta 1.73 milyon kişi oldu.
Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'ye Şubat 2020'de gelen yabancı ziyaretçi sayıları arttı.
Verilere göree, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta yüzde 3.8 arttı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020 Şubat'ta 1.73 milyon kişi oldu. Türkiye'ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 9.7 artışla 3.52 milyon kişi oldu
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