Türüt’ün sözleri yasaya aykırı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

İlhan Taşcı, kuruma verdiği dilekçede, Türüt’ün sözlerinin RTÜK Yasası’ndaki “yayınların toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceği veya toplumda nefret oluşturamayacağına” ilişkin hükmüne aykırı olduğunu belirterek “Söz konusu şarkıcının belli çevrelere yaranma duygusu ve uzunca süredir popülerliğe dayalı yitirdiği ‘maddi’ gelirlerini yeniden kazanma güdüsüyle hareket ettiği açıktır. Bu kişinin amacı, ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı CHP’yi hedef alarak, kendisine yeni bir kariyer planlaması yapmaktır” dedi.

Şarkıcı İsmail Türüt, katıldığı bir “sahur” programında siyasi eleştiriler yaparak CHP’yi hedef almış ve “Şu dönemde Allah’tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü” demişti. l ANKARA