TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Bu eski krizlere benzemiyor

07 Mayıs 2020 Perşembe, 13:23

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, koronavirüs salgınının tüm sektörleri etkilediğini, birçok sektörde ani duruş olduğunu belirtti. Kaslowski konuya ilişkin olarak "normalleşme sürecinin ilk fazına girmişken ekonomi dünyası nasıl olacak bakıp ona göre yatırımlarımızı ve protokollerimizi hayata geçirmemiz lazım..

Üretim açısından farklı sektörler etkilendi. Etkilenmeyen hiçbir sektör neredeyse yok, belki gıda ve telekom, ama restoranların, otellerin kapatılmasıyla gıdada da bu dönemde arz fazlası söz konusu" yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda da tarım ve gıda konusunda bir Bilim Kurulu oluşturacağını, TÜSİAD olarak bu adımı desteklediklerini kaydetti.

BU KRİZ ESKİ KRİZLERE BENZEMİYOR

Koronavirüs döneminin 'hızlı küreselleşme' döneminden kalan bazı dengesiz durumları düzeltmek için bir fırsat olacağını belirten Kaslowski "Bu eski krizlere benzemiyor, bir sağlık krizi, dünyada güvenli liman kalmadı. Küresel bir kriz ve küresel biçimde çözmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.

Bloomberg HT'ye konuşan Kaslowski, virüs krizi sonrası AB ile ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi, "Geçen hafta iş dünyası Avrupa Komisyonu'na toparlanmaya yönelik bir plan verdi ve bu planda Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun stratejik olduğunu, Avrupa'nın tedarik zincirine güven sağlayacak adım olacağını söylediler. AB ile ortak bir hikaye yaratmak, yolumuzu daha da derinleştirip farklı sektörlere ve sahalara girmemiz benim inandığım bir çıkış yoludur"