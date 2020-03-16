Üç koronavirüs şüphelisi TBMM çalışanı hakkında açıklama

16 Mart 2020 Pazartesi, 21:29

Kendilerinde koronavirüs olduğundan şüphelenen üç Meclis personeli, TBMM hastanesine başvurduduğu ve Ankara Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği iddia edilmişti. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise şu ana kadar çalışanlarda bir koronavirüs tespitinin olmadığı aktarıldı.

Bilgilendirmede,"Meclis personelinden, boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranlar olmuş, yapılan ilk muayenelerinde korona virüsü belirtisine rastlanmamış, kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesine gidebilecekleri söylenmiş, ancak gidenlerin yurtdışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için Zekai Tahir Burak Hastanesinden de, “evde dinlenmelerinin yeterli olacağı” ifade edilmiştir. Meclis Hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar. Yeni tip Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Türkiye'ye corona virüs vakasının sıçramasının ardından TBMM'de önlemleri arttırılmıştı. Bu kapsamda TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.