Ücretsiz izin düzenlemesini protesto eden EHP’liler gözaltına alındı
“Ya Korona ya 1177 lira dayatmasını kabul etmiyoruz” diyen 11 EHP’li sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak gözaltına alındı.
Şişli Kaymakamlığı önünde toplanan bir grup yurttaş, işçilerin koronavirüs tehdidi ile aylık bin 177 lira arasında tercihe zorlandığına dikkat çekti.
Polis, Emekçi Hareket Partisi üyesi 11 kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Müdahale sırasında koronavirüs önlemlerini hiçe sayan polis, eylemcilerin ağızlarını elleriyle kapattı, bazılarına ters kelepçe taktı.
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