Uçuş yasağı olan ülkelerden Türkiye yurttaşlarının hangi tarihte dönebilecekleri açıklandı

14 Mart 2020 Cumartesi, 18:38

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yaptığı açıklamaya göre uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkiye yurttaşları 18 Mart tarihine kadar dönebilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran yaptğı açıklamada, ''Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 00:00’a(TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek'' bilgisini verdi.