UEFA kararını verdi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:15





Telekonferans ile toplanan UEFA yönetim kurulu ciddi kararlar aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Temmuz-Ağustos ayında oynanmasına karar verdi. Ayrıca UEFA, Haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçları da iptal

etti.





Kaynak: ZDF