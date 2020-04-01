UEFA kararını verdi

UEFA yönetimi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Temmuz ve Ağustos aylarından oynanmasına karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:15


Telekonferans ile toplanan UEFA yönetim kurulu ciddi kararlar aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Temmuz-Ağustos ayında oynanmasına karar verdi.  Ayrıca UEFA, Haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçları da iptal

etti.


Kaynak: ZDF


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