UEFA kararını verdi
UEFA yönetimi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Temmuz ve Ağustos aylarından oynanmasına karar verdi.
Telekonferans ile toplanan UEFA yönetim kurulu ciddi kararlar aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Temmuz-Ağustos ayında oynanmasına karar verdi. Ayrıca UEFA, Haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçları da iptal
etti.
Kaynak: ZDF
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