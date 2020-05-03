UFO’lar ve yeni sınıf bölünmesi

03 Mayıs 2020 Pazar, 11:58

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayımladı. Bu araçların statüleri tanımlanamıyor ancak bir yandan donanmaya zararları dokunmuyor. İçinde uzaylılar var mı, yoksa neredeler, o konularla ilgili henüz bir açıklama yok.

ABD, Covid – 19’un en çok vurduğu ülkelerin arasında başı çekiyor. Tıbbi ekipman eksiği var. Türkiye ve Mısır maske gönderiyor. ABD’deki mevcut durumun yerel verilerle analiz edildiği bir haberde, ölenlerin yüzde 33’üne yakınının Afrikalı Amerikan olduğu ortaya çıktı. Navaho Kızılderilileri (Arizona, New Mexico ve Güneydoğu Utah bölgelerinde yaşayan Kızılderili kabileleri) ise 13 eyaletten daha fazla insanı kaybetti. ABD’de bilinen en büyük 10 enfeksiyon kaynağından dördü cezaevlerinde oldu.

Sınıflar netleşiyor

California Üniversitesi Kamu Politikası Profesörü Robert Reich, Covid – 19 nedeniyle yeni sınıf bölünmelerini dörtlü bir sistem içinde tanımlıyor. İlk sınıfı uzaktan çalışanlar oluşturuyor. Bu kesim işgücünün yüzde 35’ini oluşturuyor, profesyonel, idari ve teknik çalışanlar, dizüstü bilgisayarından hayata bağlanan ve maaşı kesilmeyen, ancak diğer üç sınıfa göre şanslı olarak görüşebilecek kesim.

İkinci kesim vazgeçilmezler, yani hemşireler, ev ve çocuk bakıcıları, tarım işçileri, gıda sektöründe çalışanlar, kamyon şoförleri, toplu taşıma çalışanları, polis memurları, eczane çalışanları, itfaiyeciler ve askerlerden oluşuyor. Yani sistemin kesintisiz devamını sağlamakla yükümlü olan kesim olarak özetlenebilecek bu kesim toplumun yüzde 30’una denk geliyor. Üçüncü kesim ise ücretsiz izinlilerden oluşuyor. İşsizlerden daha yüksek bir grup. Reich, bu işsizliğin Büyük Buhran’daki gibi oranlarının yüzde 25’e ulaşabileceğini aktarıyor. Elbette bu kesim güvencesiz, sağlık sigortalarını kaybetme ihtimalleri yüksek ve de hayatlarını sürdürebilmek için nakit paraya ihtiyaçları var.

Son kesim ise sosyal mesafe uygulamasının en zor olduğu unutulmuşlardan oluşuyor. Hapishaneler, belgesiz göçmenler için hapishaneler, göçmen çiftçiler için kamplar, Kızılderili yerleşimleri, evsiz barınakları ve bakımevleri diye özetleniyor. Yani sistemin dibine itilmiş kesim. İlk kesim dışında diğer üç kesimin bir güvencesi yok; ancak bu üç kesimin güvencesizliği aynı zamanda ilk kesimi de tehdit ediyor.

Elimiz böğrümüzde bekliyoruz

Peki, ya unutulmuşlar sınıfı? Muhtemelen, yakın bir zamanda, 27 Nisan 2020’de Adana’da polis kurşunuyla, polisin ifadesiyle “yorgunluk ve Ramazan dolayısıyla sendeleyip düştüğü sırada, yanlışlıkla ateş alan silah” ile kalbinden vurulup öldürülen 17 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan gibi sistemin dibinde kalmayacaklar. Bir yandan ABD ve Türkiye’nin derinliklerinde bunlar yaşanıyor. Diğer yandan 2004 ile 2017 arasındaki yayınladıkları görüntüler belirsizlik içerse de Pentagon emin, bu cisimler UFO. Şimdi, dünyaca, elimiz böğrümüzde, uzaylıların gelmesini bekliyoruz. Çekirge istilası, asit yağmuru, nükleer reaktörler ve yanardağların patlamasıyla beraber. Biri gelmezse diğeri eksik kalacak gibi bir his içimizde...