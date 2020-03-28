Uğurcan: Zihinsel idman için kitap

28 Mart 2020 Cumartesi, 12:28

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan, evde kampanyasına uyduğunu açıkladı.

Uğurcan Çakır şöyle konuştu: "İki haftada sadece bir kez dışarı çıktım. Onda da kontrol için tesise gittim. Test sonuçlarım negatif çıktı. Zihinsel idmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Dizilere, filmlere bakıyorum. Ben de 'Evde Kal Türkiye' diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım.

Yabancı futbolcularla tesiste bir konuşma yapmıştık. Birçoğu korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar. Şu anda çok görüşemiyoruz"



