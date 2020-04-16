Uludağ ve Akça için 3 yıl hapis istemi

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Cumhuriyet gazetesi, 22 Kasım 2019’da Ankara’da görülen gar katliamı davasında bazı dosyaların savcılık tarafından saklanmasını manşetinden duyurdu.

Haberde, 10 Ekim 2015’te 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamdan 11 gün önce Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir gübre bayi sahibinin kendisinden “nitrat 33” gübresi almaya çalışan IŞİD üyelerini ihbar ettiği, Emniyet’in bu kişilerin adını bilmesine karşın şüphelileri yakalamadığı, bu şüphelilerin gar katliamında rol aldıkları anlatıldı.

Ayrıca, bu ihbarın tutanaklarının yer aldığı dosyaların savcılık tarafından gar davasına bakan mahkemeye uzun süre gönderilmediği, davanın bitmesinden sonra evrakların dosyaya gönderildiği haberde yazıldı.

Haberin yayımlanması üzerine gübre bayinin sahibi, ihbarı yaptığı Nizip Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği’ne “giderek”, haberde adının geçmesi nedeniyle şikâyetçi oldu. Emniyet, bu durumu savcılığa bildirdi. Nizip Savcılığı da yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul’a gönderdi. İstanbul Basın Savcılığı ise haberi yapan Alican Uludağ ile Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın 6/3 maddesi uyarınca dava açtı.

Söz konusu madde fıkrasında, “Bu Kanunun 14’üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayımlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından kabul edilen iddianamede Uludağ ve Akça’nın 3 yıla kadar hapsi istendi. İlk duruşma ise kasım ayında görülecek.